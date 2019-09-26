بالصور.. تظاهرات العلاوي امام مكتب عبد المهدي

اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة في منطقة العلاوي وسط بغداد، بعد تظاهر العشرات من المواطنين من اصحاب الشهادات العليا للمطالبة بحقوقهم في توفير فرص عمل. وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا امس الأربعاء، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه. Advertisements

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