بالصور: آرتشي نسخة عن والده هاري... الشبه لا يصدق!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للطفل أرتشي، ابن الامير هاري ودوقة ساكس ميغان ماركل.

والتقطت الصور أثناء الجولة التي قام بها الثنائي الملكي في أفريقيا الجنوبية. وشكلت بذلك الإطلالة العلنية الأولى للأمير الصغير بعد الظهور الرسمي له عقب ولادته. وأحدث نشرها ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها على موقع "تويتر" وعلى تطبيق "إنستغرام".

واشارت مجلة Hello في تقرير لها إلى وجود شبه كبير جداً بين أرتشي وبين والده الأمير هاري عندما كان في السن نفسها.

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ونشرت لذلك صورة تعود إلى العام 1985 التقطت للأميرة الراحلة ديانا وهي تحمل ابنها الأصغر أثناء زيارة قامت بها الأسرة لإيطاليا ولوحظ من خلالها ان الطفل يكاد يكون نسخة عن والده.

ويشار إلى أن مقدمة البرامج الشهيرة إلين ديجينيريس أشارت إلى هذا الشبه الكبير بين الأب والابن في وقت سابق في حلقة من برنامجها The Ellen DeGeneres Show.