اسرائيل تحذر من استهدافها بصواريخ تطلق من العراق وتؤكد: ارامكو يمثل مقدمة لذلك

حذّر جنرال إسرائيلي من أن فرص إقدام إيران على إطلاق صواريخ على العمق الإسرائيلي من العراق "تعاظمت بشكل كبير".

وقال قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال درور شلوم إن "إطلاق إيران صواريخ على المنشآت النفطية السعودية يمكن أن يمثل مقدمة لقيامها بإطلاق صواريخ على إسرائيل"، مشددا على أن "هذا السيناريو بات واقعيا جدا".

وتوقع شلوم، في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "يتولى الحرس الثوري، الإشراف على عمليات إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي في حال قررت طهران ذلك".

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ولم يستبعد الجنرال الإسرائيلي أن تعمد إيران إلى استخدام طائرات بدون طيار ذات قدرة على قطع مسافات طويلة، تحديدا من النوع الذي تستخدمها طهران في عملياتها داخل الخليج، بحسب الصحيفة.

وشدد على أن "الأوضاع في المنطقة تزداد سوءا"، محذرا من أن "فرص اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران زادت بشكل كبير".