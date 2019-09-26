أعلنت مديرة الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على ثلاثة "ارهابيين" في الموصل بعد عودتهم من اربيل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات فوج القيادة واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة القت القبض على ثلاثة ارهابيين قادمين من اربيل بعد نصب كمين محكم لهم في مخمور بالموصل".



وأضافت المديرية، أن المعتقلين "مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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