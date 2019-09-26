2019-09-26 | 11:58
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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان برشلونة لا يريد ان يفقد خدمات جناحه أنسو فاتي، لاعب الفريق، في مباراة ريال مدريد، بكلاسيكو الأرض في الليجا.
وحال تم استدعاء صاحب الـ"16" عامًا، سيغيب عن الكلاسيكو المُقبل بين ريال مدريد وبرشلونة والذي سيقام يوم 27 أكتوبر المقبل في كامب نو.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "النادي الكتالوني، لا يريد أنّ يتم استدعاء لكأس العالم، وذلك ليتواجد فاتي في الكلاسيكو القادم".
وأوضحت الصحيفة، أنّ "في برشلونة، يرون أنّ فاتي يُعد لاعب للفريق الأول، ليس للشباب فقط، حيث يتدرب الإسباني بشكل يومي مع نجوم الفريق الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرفض مشاركة فاتي في مونديال الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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