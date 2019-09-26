برشلونة يرفض مشاركة فاتي في مونديال الشباب

فاتي حصل على الجنسية الإسبانية، حيث سيكون قادرًا على اللعب مع الماتادور في كأس العالم تحت 17 عامًا، التي ستقام بين 26 تشرين الأول وحتى 17 تشرين الثاني المٌقبل.

وحال تم استدعاء صاحب الـ"16" عامًا، سيغيب عن الكلاسيكو المُقبل بين ريال مدريد وبرشلونة والذي سيقام يوم 27 أكتوبر المقبل في كامب نو.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "النادي الكتالوني، لا يريد أنّ يتم استدعاء لكأس العالم، وذلك ليتواجد فاتي في الكلاسيكو القادم".

وأوضحت الصحيفة، أنّ "في برشلونة، يرون أنّ فاتي يُعد لاعب للفريق الأول، ليس للشباب فقط، حيث يتدرب الإسباني بشكل يومي مع نجوم الفريق الأول".

