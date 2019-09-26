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برشلونة يرفض مشاركة فاتي في مونديال الشباب

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2019-09-26 | 11:58

برشلونة يرفض مشاركة فاتي في مونديال الشباب

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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان لا يريد ان يفقد خدمات جناحه أنسو فاتي، لاعب الفريق، في مباراة ، بكلاسيكو الأرض في الليجا.
فاتي حصل على الجنسية الإسبانية، حيث سيكون قادرًا على اللعب مع الماتادور في كأس العالم تحت 17 عامًا، التي ستقام بين 26 تشرين الأول وحتى 17 تشرين الثاني المٌقبل.

وحال تم استدعاء صاحب الـ"16" عامًا، سيغيب عن الكلاسيكو المُقبل بين ريال مدريد وبرشلونة والذي سيقام يوم 27 أكتوبر المقبل في كامب نو.


وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "النادي الكتالوني، لا يريد أنّ يتم استدعاء لكأس العالم، وذلك ليتواجد فاتي في الكلاسيكو القادم".

وأوضحت الصحيفة، أنّ "في برشلونة، يرون أنّ فاتي يُعد لاعب للفريق الأول، ليس للشباب فقط، حيث يتدرب الإسباني بشكل يومي مع نجوم الفريق الأول".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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