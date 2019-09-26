بالفيديو: حملة الشهادات العليا يرفعون صوتهم عبر كاميرا ناس وناس

عشرات المتظاهرين من حملة الشهادات العليا طالبوا خلال برنامج ناس وناس، بحقوقهم في الحصول على حق التعيين في الدوائر الحكومية. وتظاهر عدد كبير من حملة الشهادات العليا من مختلف أنحاء العراق، للمطالبة بشمولهم في التعيين. وأكد هؤلاء المتظاهرون أن حقوقهم مسلوبة وأنهم ظلموا، مطالبين بتقديرهم كونهم نخبة من المثقفين. فما ذنب هؤلاء الطلاب؟ وهل تستجيب الجهات الحكومية المعنية وتنظر الى معاناتهم؟



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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