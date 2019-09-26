وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما، حسبما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس.

وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام".

وانتخب جاك شيراك رئيسا لفرنسا عام 1995 حتى 2007 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 سنة وأعيد انتخابه في عام 2002.

ويعد جاك شيراك من أبرز رجال الدولة في فرنسا وأحد السياسيين الشعبيين، وقد دخل معترك السياسة الفرنسية في الخمسينيات متأثرا بشارل ديجول.