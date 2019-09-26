انتهاكات إيران ومؤامرات الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة والفضاء، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: ترامب يصف إجراءات الديمقراطيين حول عزله بـ"النكتة"، وبعد فشل مساعيه.. أيمن نور يحاول إعادة الإخوان للمشهد بالأكاذيب، وبريطانيا تتهم إيران بانتهاكات "خطيرة وممنهجة" للقانون الدولي، وتسريب من تركيا يكشف مؤامرة الإخوان للتخريب بمصر، و"الجبهة الثورية" ترسل وفدا إلى الخرطوم لمناقشة السلام، ومعارض إيراني لـ"العين الإخبارية": نظام طهران عدواني ويذبح الشعب، وسيناتور أمريكي سابق لـ"العين الإخبارية": سقوط نظام إيران مسألة وقت، المسماري: تركيا أرسلت آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا، واشنطن والرياض تبحثان إرسال قوات أمريكية للسعودية.

وفي الاقتصاد تطالعون: فوق 40%.. التضخم "المرتفع" يهز أركان إيران، وفوكس الألمانية: محاولات إنقاذ الاقتصاد التركي "فاشلة"، وترامب يكشف تفاصيل اتفاق تجاري مع اليابان، و11 مليار دولار تخفيضات ضريبية جديدة في موازنة فرنسا.

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أما في عالم الرياضة: ريال مدريد يستخدم خطة "العقد المبدئي" لضم إريكسن وإغراء بوكيتينو.



وفي الفن: 7 معلومات صادمة عن الجوكر.. قتل 3 آلاف شخص.

وعلى صعيد المنوعات: لإقامة 100 مليون مرحاض.. مؤسسة بيل جيتس تكرم رئيس وزراء الهند.

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