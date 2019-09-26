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عودة الاشتباكات إلى محافظة شبوة

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اليمن العربي-شبوة 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

المقاومة

المقاومة

عودة الاشتباكات إلى محافظة شبوة

كتب

الخليج 365-شبوة

قالت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة الجنوبية شنَّت هجومًا على مليشيات الإخوان الغازية في نقطة المجازة بمديرية الروضة بمحافظة شبوة.

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وذكرت المصادر أن القوات المسلحة الجنوبية شنت هجومًا آخر على المليشيات المتمركزة في معسكر الأمن المركزي سابقًا في عين بامعبد بمديرية رضوم.

 

وأشارت إلى أن الهجومين على المليشيات الإرهابية خلّفا ضحايا في صفوفهم؛ ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آلياتهم العسكرية.

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