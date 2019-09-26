الموجز الصباحي | الكويت توجه رسالة شديدة اللهجة لطهران .. قرارات عاجلة من ترامب بشأن إيران واستثناء «اللاجئين» .. السيسي يكشر عن أنيابه بشأن «سد النهضة» .. خطوة أولى نحو حرب كبرى في الخليج .. القضاء يسدل الستار على قضية «دكتورة علاقات جنسية»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

قام الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بدعوة إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول ، وأطلق دعوته كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ودعا الصباح إيران إلى "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي الشأن اليمني قال الصباح إن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد على أنه لا حل عسكريا للأزمة ، معربا عن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".

واضاف فيما يخص سوريا ،أن تطورات الأزمة السوریة التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك "كان سببا رئيسيا في إطالة هذا النزاع الدامي".

وشدد أيضا على أنه لا حل عسكريا لتلك الأزمة.(المصدر)

الشرق الأوسط يشتعل .. قرارات عاجلة من ترامب بشأن إيران واستثناء "اللاجئين"

أصدر الرئيس الأميركي دونالد تارمب قرارا يمنع، أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الأميركي في بيان الأربعاء، إن "القرار صدر بسبب الحكومة الإيرانية التي ترعى الإرهاب، فهي داعمة لإرهاب الحرس الثوري وذراعه قوة القدس، وتشارك مباشرة في أعمال إرهابية".

وشدد ترامب على دور الحكومة الإيرانية في الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي.

استثناء أصحاب حق اللجوء

ولفت البيان إلى أنه "بالنظر لهذا السلوك الذي يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، فقد تقرر أنه من مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتقييد وتعليق دخول كبار مسؤولي الحكومة في إيران وأفراد أسرهم المباشرين الولايات المتحدة سواء كمهاجرين أو غير مهاجرين."

فيما استثنى القرار الحاصلين على حق اللجوء والحماية في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.(المصدر)

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رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسي لأثيوبيا بشأن «سد النهضة»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، مشيراً إلى أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين، مشدداً: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حواره مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي، أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، موضحاً أنه كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت، مضيفاً: "عندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة". (المصدر)

خطوة أولى نحو حرب كبرى في الخليج

كتبت ايرينا دونينا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إرسال الولايات المتحدة قوات إلى السعودية، وحاجة الرياض إلى منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وكتبت دونينا تقول : أدلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي في الـ 20 من سبتمبر، بعد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب وممثلي البنتاغون ومجلس الأمن القومي، ببيان حول قرار الحكومة إرسال قوات إضافية وعتاد إلى الشرق الأوسط.

وفقا للوزير إسبر، يأتي نقل القوات رداً على مهاجمة مصفاة وحقل نفط في المملكة العربية السعودية، قامت به إيران يوم الـ 14 من سبتمبر. وهو رد واشنطن الأولي. ولم يستبعد إسبر مزيدا من التصعيد في حال استمرار العدوان.

ولكن، على الرغم من أن الوجود الأمريكي في المنطقة زاد في الأشهر الأخيرة: فقد تم إرسال المدمرة الأمريكية أبراهام لنكولن وقاذفات بي 52 وأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، في مايو إلى هناك، فإن هذه المعدات الأمريكية كلها عجزت عن حماية البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية. ما دعا وزير الخارجية الأمريكية إلى القول بأن أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تعمل بدرجات متفاوتة من النجاح.

إلى ذلك، يرى الخبراء أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في المملكة العربية السعودية، وقوامها 19 بطارية أمريكية من طراز هوك و 16 من طراز باتريوت، لا يمكنها ضمان التغطية الضرورية للمملكة. فمن الواضح أن هذا العدد لا يكفي. ولا يمكن للمواصفات التقنية لهذه المنظومات أن توفر كذلك حماية فعالة. فمن الواضح أن الدفاع الجوي السعودي يواجه مشاكل في الكشف عن الخطر في الوقت المناسب وفي تغطية الأهداف المهمة استراتيجياً. ولذلك، فربما تثير اهتمام الرياض مقترحات الجانب الروسي تزويدها بـ إس-400، وقد تتم مناقشة هذه المسألة خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين المقررة في أكتوبر إلى الرياض...(التفاصيل)

القضاء يسدل الستار على قضية «دكتورة علاقات جنسية»

قضت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بتشديد عقوبة متهم خليجي الجنسية، صاحب حساب «دكتورة علاقات جنسية» على برنامج «سناب شات»، بالسجن مدة ثلاث سنوات بدلاً من 18 شهراً عن الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، بتهديد فتاة خليجية (مجني عليها)، وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها، وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين ومع أطفال قُصّر وفقا لصحيفة الإمارات اليوم .(المصدر)