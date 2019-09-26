وزير يمني: الحكومة ستعود إلى شبوة لإدارة أعمالها مؤقتاَ

لفت وزير النقل اليمني صالح الجبواني إلى أن "الحكومة ستعود إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وذلك بعد أكثر من شهر على سيطرة قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات على العاصمة المؤقتة عدن"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستدير أعمالها بشكل مؤقت من عتق، حتى تحرير عدن ثم صنعاء".
وأشار إلى أن "مطار المدينة سيكون محطة دولية، وأن ميناء بلحاف الواقع جنوبي المحافظة على بحر العرب سيعاد تشغيله من جديد"، لافتاً إلى أن "أمام شبوة فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمناً وازدهاراً".
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