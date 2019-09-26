السلطات الفرنسية تحذر من "خطر تلوث" نهر السين بسبب حريق المصنع الكيميائي

حذرت السلطات الفرنسية من "خطر تلوث" ​نهر السين​ بسبب الحريق في مصنع للمواد الكيميائية شمال ​فرنسا​.

يذكر أن نهر السين يمر في ​باريس​ قبل أن يعبر روان ويصب في بحر المانش عند مرفأ هافر.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

وأكد أن المدارس ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة" التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ويقوم حوالي 130 رجل إطفاء حاليا بمحاولة السيطرة على الحريق في الموقع، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المصنع.