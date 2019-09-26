أمل رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا رافيل موغينوف "أن تسفر الجهود المشتركة مع الجيش التركي عن إسهام نقاط تفتيش الأخير في تأمين عودة اللاجئين إلى منطقة وقف التصعيد في إدلب"، مشيراً إلى أنه "يعلم الجميع أن المسلحين في منطقة وقف التصعيد بإدلب يعيقون مرور اللاجئين ونناشد الجانب التركي مساعدتنا، لأن لديهم مراكز مراقبة في هذه المنطقة ونأمل أن نتمكن معا من جعل نقاط التفتيش هذه تسهم في عودة اللاجئين عبر معبري صوران وأبو الضهور".
وأشار إلى أنه "بعد تحرير خان شيخون في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، بدأت نقطة تفتيش صوران في محافظة حماة المجاورة بالعمل في اتجاهي الشمال والجنوب"، لافتاً إلى أن "المدنيين بدؤوا الآن في العودة إلى المدن والقرى التي حررها الجيش السوري حيث عاد حوالي 10 آلاف شخص إلى الأراضي المحررة خلال الشهر الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحميميم عول على الجيش التركي بتأمين عودة النازحين إلى قراهم بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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