السجن لكويتي تخفى في زي امرأة ودخل صالونا نسائيا

قضت ​محكمة الاستئناف​ في دولة ​الكويت​ بحبس مواطن كويتي سنتين مع الشغل والنفاذ، لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة ودخوله لصالون نسائي بهدف الجلوس مع النساء. وذكرت التحقيقات أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبين لها أنه رجل متشبه بالنساء. وتم القبض على المتهم وأحيل للمحاكمة بتهمتي التشبه بالنساء وهتك عرض نساء بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.



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