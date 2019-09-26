اكد مدير عام "اوجيرو" عماد كريدية ان خدمة الـ5G هي بخدمة جميع المسافرين، وهناك خدمة انترنت للجميع في المطار وهي شاملة وستغطى كل المطار حتى الوصول الى الطائرة، وهذه الخدمات ستقدمها "اوجيرو"، بالاضفة الى الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة.
ولفت كريدية في تصريح له من مطار بيروت خلال اطلاق خدمةالـ5G في المطار، الى ان ملف الفايبر اوبتيك لا زال ضمن المهل التي اعطانا اياها القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: خدمة الـ5G هي بمتناول جميع المسافرين والانترنت سيغطي كل المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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