كريدية: خدمة الـ5G هي بمتناول جميع المسافرين والانترنت سيغطي كل المطار

اكد مدير عام "​اوجيرو​" ​عماد كريدية​ ان خدمة الـ5G هي بخدمة جميع المسافرين، وهناك خدمة ​انترنت​ للجميع في ​المطار​ وهي شاملة وستغطى كل المطار حتى الوصول الى الطائرة، وهذه الخدمات ستقدمها "اوجيرو"، بالاضفة الى الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة.

ولفت كريدية في تصريح له من ​مطار بيروت​ خلال اطلاق خدمةالـ5G في المطار، الى ان ملف الفايبر اوبتيك لا زال ضمن المهل التي اعطانا اياها القانون.