وهاب: لا أكن وداً لمحمد شقير ولا لسلفه وأقدر جهد النائب الحاج حسن ولجنته

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "إلى "أنني لا أكن وداً ل​محمد شقير​ ولا لسلفه وأقدر جهد النائب الحاج حسن ولجنته ولكن السؤال هل ستشمل المحاسبات كل الملفات أو ​الهاتف​ فقط وماذا عن ​الكهرباء​ واحتكار ​الغاز​ ومعامل الترابة وهو حافظ على إحتكارها للسلعة وماذا وماذا وماذا أناضد الإستنساب في المحاسبة؟"

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