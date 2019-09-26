الحريري التقى الشامسي وترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في حضور نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، والوزراء: ​علي حسن خليل​، ​محمد فنيش​، ​منصور بطيش​، ​وائل ابو فاعور​، ​كميل ابو سليمان​، عادل افيوني، ​محمد شقير​ و​صالح الغريب​.

وكان الحريري استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة ​حمد سعيد الشامسي​ الذي أوضح ان "اللقاء كان بهدف التحضير للزيارة التي سيقوم بها الحريري الى دولة الامارات للمشاركة في المؤتمر الاستثماري اللبناني -الاماراتي الثاني الذي سيعقد في ​ابو ظبي​ في السابع من شهر تشرين الاول المقبل".

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