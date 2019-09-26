الجراح عرض مع وفد تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين الوضع الاقتصادي

إستقبل وزير الإعلام ​جمال الجراح​، رئيس تجمع ​رجال الأعمال​ ال​لبنان​يين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى وتم التداول في مواضيع تخص المغتربين وهواجس الوضع ​الإقتصاد​ي وانعكاساته على تحويلات المغتربين والعمل على انتهاج ​سياسة​ تعزيز ثقة اللبناني بمتانة ​الوضع المالي​ في لبنان والإجراءات الواجب إتخاذها لدحض الشائعات المغرضة التي تطال الإقتصاد، لا سيما سلامة النقد الوطني ومتانة ​القطاع المصرفي​ والملاءة المالية للمصارف اللبنانية.

وقد وعد الجراح بـ"التشدد في إعطاء الصورة الإيجابية والموضوعية في نشر الخبر والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على الإقتصاد الوطني وتداول الشائعات عبر بعض الوسائل الإعلامية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي".