النشرة: توقيف 3 سوريين في بلدة حاصبيا على خلفية دخولهم لبنان خلسة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، ان دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ – مكتب حاصبيا اوقفت 3 سوريين في بلدة حاصبيا على خلفية دخولهم الاراضي اللبنانية خلسة، والتحقيق معهم جار.

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