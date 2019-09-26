جمالي: إرادة أهل طرابلس بإنتخابي قد إنتصرت على الرغم من تزوير الحقائق

شكرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي، "المجلس الدستوري الحالي ولامجلس السابق على ردهما الطعن بنيابتي"، مشيرة الى أن "هذا ما كنت بإنتظاره لإقتناعي بعدم وجود ما يدعو الى إبطال نيابتي".
ولفتت جمالي، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب الى أن "رد الطعن بتصديق من المجلس الدستوري، تأكيد نهائي على المؤكد بأن الشعب مصدر السطات وأن إرادة أهل طرابلس بإنتخابي قد إنتصرت على الرغم من تزوير الحقائق وحاولة إستغلال تحريف بعض المواقف بهدف التشويش على مسيرتي البرلمانية وخدماتي لأهل ميدنتي ومحاولة إستهداف الخط الوطني المعتدل لتيار المستقبل ولرئيس الحكومة سعد الحريري من خلال هذا الطعن قد سقطت، وأجدد شكري للحريري الذي رشحني مرتين على التوالي ايمانا منه بدور المرأة".
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