جمالي: إرادة أهل طرابلس بإنتخابي قد إنتصرت على الرغم من تزوير الحقائق

شكرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، "​المجلس الدستوري​ الحالي ولامجلس السابق على ردهما الطعن بنيابتي"، مشيرة الى أن "هذا ما كنت بإنتظاره لإقتناعي بعدم وجود ما يدعو الى إبطال نيابتي".

ولفتت جمالي، في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​ الى أن "رد الطعن بتصديق من المجلس الدستوري، تأكيد نهائي على المؤكد بأن الشعب مصدر السطات وأن إرادة أهل ​طرابلس​ بإنتخابي قد إنتصرت على الرغم من تزوير الحقائق وحاولة إستغلال تحريف بعض المواقف بهدف التشويش على مسيرتي البرلمانية وخدماتي لأهل ميدنتي ومحاولة إستهداف الخط الوطني المعتدل ل​تيار المستقبل​ ولرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من خلال هذا الطعن قد سقطت، وأجدد شكري للحريري الذي رشحني مرتين على التوالي ايمانا منه بدور المرأة".