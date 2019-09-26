فنيانوس يعلن اطلاق تطبيق عن مطار بيروت يحوي خدمات تسهل سفر المواطن

اعلن وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ في ​مطار بيروت الدولي​، عن اطلاق تطبيق بمطار بيروت الدولي الذي يحوي الكثير من الخدمات التي تسهل سفر المواطن، وانا اشكر ​اوجيرو​ التي ندعمها.

ولفت فنيانوس في تصريح من ​المطار​ خلال ​الاعلان​ عن اطلاق خدمة الـ5G في المطار، الى اننا على الطريق الصحيح في المطار. واشار الى ان ​شركة طيران الشرق الاوسط​ دائما جاهزة وتقدم كل شيء يطلب منها.