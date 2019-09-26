اعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس في مطار بيروت الدولي، عن اطلاق تطبيق بمطار بيروت الدولي الذي يحوي الكثير من الخدمات التي تسهل سفر المواطن، وانا اشكر اوجيرو التي ندعمها.
ولفت فنيانوس في تصريح من المطار خلال الاعلان عن اطلاق خدمة الـ5G في المطار، الى اننا على الطريق الصحيح في المطار. واشار الى ان شركة طيران الشرق الاوسط دائما جاهزة وتقدم كل شيء يطلب منها.
كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس يعلن اطلاق تطبيق عن مطار بيروت يحوي خدمات تسهل سفر المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.