نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب اكدت الالتزام بالمعايير وسلامة الحبوب والحفاظ عليها

اشارت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في ​لبنان​ في بيان الى انه انطلاقا من مبدأ حق الرد الذي كفله القانون ولتصويب بعض النقاط التي تضمنها المقال الصادر عن "​الخليج 365​" عما يسمى "فضيحة عن تلوث اهراءات الذرة بحشرات حملة فاسدة" الصادر يوم الاربعاء 25 ايلول 2019، الى ان "ما حصل بالامس في اهراءات ​مرفأ بيروت​ هو ما يحصل دائما في حال وجود شوائب في بضاعة تأتي من خارج البلاد ويتم معالجتها من خلال موظفي الاهراء المختصين".

واكدت النقابة "التزام موظفي الاهراء بالمعايير وسلامة الحبوب والحفاظ عليها خلال تفريغ البضاعة من الباخرة، وخلال تخزينها داخل الصوامع وخلال تسليمها الى ​الشاحنات​، لذا ان الموظفين المسؤولين عن تفريغ الباخرة يعملون بضمير حي، واذا رأوا "العفن" الذي تم ذكره في المقال بالعين المجردة، يتم توقيف تفريغ الباخرة مباشرة من تلقاء نفسهم، ومن ثم يتم تبليغ المسؤولين. لذا قبل البدء بأخذ العينة من قبل ​وزارة الزراعة​، يمكن ان يتم رصد هذه الشوائب، وهذا ما لم يلاحظ خلال هذه الباخرة".

اضاف البيان "تفتخر النقابة بوعي موظفيها من خلال القيام بإعطاء العلم عن وجود شوائب داخل البضاعة ومن خلال توقيف بواخر سابقا التي كانت تحتوي على بعض الشوائب التي تحتاج الى فحوصات مخبرية دقيقة. لهذا السبب تتمنى النقابة على ​الصحافة​ توخي الحذر خلال نشر معلومات تتعلق بالاهراء وموظفيه، خاصة ان باب الاهراء مفتوح للصحافيين في اي وقت للقيام بأي زيارة لاعداد اي مقال يتعلق بالاهراء".

واشار الى ان "نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان تكرر دعوتها الاعلام الى استقاء المعلومات من المصدر بحد ذاته، دون اللجوء الى جهات هدفها التشويش، مؤكدة حرصها على التعاون ​البناء​ مع الاعلام، مقدرين لموقع "النشرة" رسالته الاعلامية في خدمة الوطن والمواطن".