افرام: أين الدولة من التفوق؟

أكّد المدير العام للتعليم الإبتدائي ​جورج داوود​ ممثلا وزير التربية ​أكرم شهيب​ في حفل تكريم للتلامذة الناجحين في امتحانات الشهادات الرسمية في ​كسروان​ للعام 2019، أقامته جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في كسروان – الفتوح، دعما للمدرسة الرسمية في ​لبنان​ وتحديدا في كسروان، وتكريما لـ 90 طالبا متفوقا في الشهادات الرسمية في مدارسهم، لا سيما من بينهم 3 حصدوا المرتبة الأولى في لبنان في الشهادة الثانوية والمتوسطة والمهنية، أن "المدرسة الرسمية تحتاج فعلا الى الاصدقاء لتتخطى صعوبات المرحلة على غرار ما تفعله جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في كسروان-الفتوح".

ووصف داوود "​الطلاب​ بالخميرة الجيدة التي يحتاجها المجتمع لكي ينمو وينطلق بقوة"، مطالبا اياهم بأن يتشبهوا بأهاليهم في الجهد والاخلاص للبنان، وان يقتدوا بسيرة الاستاذ ​نعمة افرام​ في الاندفاع والعطاء و​المحبة​ والاحتضان لابناء المجتمع، وان يجتهدوا في ميادين العلم والتخصص لكي ينجحوا ويستمروا فيكونوا بذلك النموذج المثالي في احترام القيم والانظمة والقوانين، لان الخروج على الاصول والاستهتار بالقوانين، يجعل البلاد في وضع من الانحدار الخطر الذي لن تكون للوطن بعده قيامة".

من جهته، وصف رئيس الجمعية النائب نعمة افرام الطلاب والمتفوقين "​بشعلة​ الأمل التي لا تنطفئ"، معتبرًا أنهم "ملح الارض"، وقال: "أنتم صورة الامل المعكوسة على وجه مجتمع يحتضر، وأنتم قررتم أن تغيروا قدركم لمجرد انكم تفوقتم، فعندما يصمم ​الانسان​ بعمق ووضوح ينحني الكون بأكمله لمساعدته حتى الطبيعة والزمن والتاريخ، فبالتصميم والاصرار والتفوق تتقدسون وتفعلون الوزنات التي اعطيت لكم".

ولفت الى "أنني أعلم انكم تسألون معي أين ​الدولة​ من التفوق، بكل وضوح أقول لكم لا خلاص لنا الا عندما تصبح اجهزة الدولة بمستوى الفرد المتفوق، أما اذا استمرينا نسبح عكس المسار اي anti gravity، فلا اعلم كيف ستكون النهاية حتى ولو كنتم من المقتنعين بأن الطبيعة تصلح نفسها مع كل تمنياتي بالا تفعل ذلك بالقوة".

وشدد على أنه يخرج كل عام من لقاء تكريم الطلاب المتفوقين "بجرعة قوة أكبر تعطيه زخمًا للاستمرار".