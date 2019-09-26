اللواء ابراهيم يستقبل المخطوف المحرر جوزف حنوش

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه المخطوف المحرر جوزف حنوش ترافقه زوجته في زيارة شكر على الجهود التي لمسها خلال احتجازه، حيث هنأه اللواء ابراهيم على تحريره وعودته سالماً إلى عائلته، من جهته شكر حنوش اللواء ابراهيم على الجهود التي بذلها لإطلاق سراحه وعرض له الظروف التي مر بها خلال فترة إختطافه.

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