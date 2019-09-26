هزة أرضية جديدة في باكستان









اسماء السيد - ميربور: ضرب زلزال بلغت شدته 4.4 درجات صباح الخميس شمال شرق باكستان في هزة أرضية ارتدادية لتلك التي أوقعت 38 قتيلًا ومئات الجرحى الثلاثاء، كما أعلن خبير الأرصاد الجوية الباكستاني محمد رياض لوكالة فرانس برس.

قال صحافي من وكالة فرانس برس في ميربور إن الهزة التي وقعت اليوم "تشبه موجة تحت الأرض". وفي هذه المدينة الواقعة في كشمير الباكستانية، ذكر فريق من فرانس برس أن السكان هرعوا إلى الشارع في حالة هلع.

يقوم بعض السكان بتلاوة القرآن في الشارع، بينما وضع مرضى كان بعضهم في كراسي متحركة أو على أسرة متنقلة، على رصيف.

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قال سكينة بيبي "كنت أتسوق عندما وقع الزلزال. كنت قد تركت ابنتي في محل آخر فهرعت إليها"، موضحًا أن "الاتصالات الهاتفية قطعت لفترة قصيرة". وتابعت "قطع الاتصال معها لفترة قصيرة".

من جهته، صرح صغير أحمد أن "الهزة الأرضية كانت قوية إلى درجة أنني اعتقدت أن كل المباني ستنهار. لكن عندما نزلت على السلالم كان كل شيء سليمًا".

وكان زلزال شدته 5.2 درجات الثلاثاء أسفر عن سقوط 38 قتيلًا ومئات الجرحى في باكستان، خصوصًا في منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا. وتقع باكستان على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، لذلك هي معرّضة للزلازل.

قتل أكثر من 73 ألف شخص، وخسر حوالى 3.5 ملايين آخرين بيوتهم، بعد زلزال بلغت شدته 7.6 درجات في الثامن من أكتوبر 2005 وقع على الحدود بين كشمير الباكستان وولاية خيبر بختونخوا المجاورة.

