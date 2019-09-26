كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر أمنية تعلن عن سلسلة هجمات سيبرانية تستهدف "إيرباص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية، عن سلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، استُهدفت إيرباص في الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستهدفت أربعة هجمات كبيرة مزودين للشركة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحسب ما أوضح مصدران أمنيان لفرانس برس التي تمكنت من رسم معالم وأهداف هذه السلسلة من الهجمات من خلال سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من الملف طلبت عدم كشف هوياتها.

واجتمع نخبة الطيران في العالم في معرض باريس للطيران وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثتي تحطم طائرة بوينج 737 ماكس الشهيرة. كما يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى على الحدث الذي افتتح الاثنين في مطار لو بورجيه.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة تتجه نحو معرض هذا الأسبوع "بتواضع" بعد حوادث تحطم الطائرات في إندونيسيا وإثيوبيا، وتواصل الاتصالات بين بوينج عبر نظام التحذير في قمرة القيادة في ماكس.

وتتوقع شركة Rival Airbus بعض الطلبيات الكبيرة على الرغم من بطء المبيعات حتى الآن، ومن المرجح أن تكشف النقاب عن A320 XLR بعيد المدى في معرض باريس.

يضم هذا الحدث أيضا عرض للطائرات الكهربائية وسيارات الأجرة بدون طيار وغيرها من صناعات التكنولوجيا المتطورة