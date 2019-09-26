كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: جرحى بقصف تركي في إقليم كردستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، إصابة 3 مدنيين بقصف تركي في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس.

وقال شهود عيان، إن "طائرات حربية تركية قصفت مواقع في سفوح جبل قنديل بإقليم كردستان، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".

وأضاف، أن "القصف أدى أيضاً إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة".

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية جب الدم شمال مدينة الباب من جهة، وقوات من مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في قرية كورهيوك شرقي مدينة الباب بريف حلب.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إن الاشتباكات جاءت تزامناً مع قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

وشهدت في الآونة الأخيرة، محاور في القطاع الشمالي من الريف الحلبي، اشتباكات متجددة بوتيرة متفاوتة بشكل شبه يومي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وفقاً للمرصد.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية جب الدم شمال مدينة الباب من جهة، وقوات من مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في قرية كورهيوك شرقي مدينة الباب بريف حلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إن الاشتباكات جاءت تزامناً مع قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

وشهدت في الآونة الأخيرة، محاور في القطاع الشمالي من الريف الحلبي، اشتباكات متجددة بوتيرة متفاوتة بشكل شبه يومي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وفقاً للمرصد.

