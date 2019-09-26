كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تفجير "كهوف دعارة" في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات المغربية، هدمت عشرات الكهوف الموجودة في منطقة زليلك، في ضواحي مدينة فاس، والتي يتم استغلالها كأوكار للدعارة.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن عناصر الدرك الملكي مشطوا المكان، وتمكنوا من توقيف عدد من الأشخاص، كما أخطروا سكان المنطقة بعملية تفجير الكهوف.

وأفاد موقع "فاس نيوز" المحلي، أن السلطات أعدت خطة عملية ميدانية قبيل الشروع في هدم الكهوف عن طريق تفجيرها، مشيرا إلى أن هذه العملية أشرفت عليها شركة خاصة متخصصة في المتفجرات "لقطع الطريق أمام المنحرفين الذين كانوا يستغلونها في الدعارة والإجرام وتعاطي المخدرات".

وأفاد الموقع بأن "هذه الخطوة من قبل السلطات، لاقت استحسان سكان المنطقة خاصة بعدما أصبحت المنطقة المذكورة نقطة سوداء تؤرق أهالي مدينة فاس، التي تعد العاصمة الروحية والعلمية للمغرب".

وفي سياق آخر، أعلن الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في نيويورك، اليوم الأحد، أن المغرب سيحتضن المنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي سينظم العام المقبل.

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وأكد ميغيل أنخيل موراتينوس، في تصريح للقناة الثانية المغربية أن "المغرب سيحتضن المنتدى العالمي المقبل لتحالف الحضارات".

وجاء تصريح موراتينوس في أعقاب اللقاء الذي عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأحد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقال موراتينوس أنه ناقش خلال اللقاء مختلف البرامج والأنشطة التي تجمع المغرب وهيئة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

وأضاف، وفقاً لـ "سبوتنيك" أن احتضان المغرب لمنتدى تحالف الحضارات "سيجعل من المغرب نقطة التقاء الحضارات من العالم الإسلامي والعربي والأوروبي والإفريقي والأمريكي اللاتيني".

ويشارك وفد مغربي برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشار إلى أن حركة "تحالف الحضارات" شكلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، بالمشاركة مع رئيس وزراء إسبانيا وتركيا لمنع الاستقطاب في العالم. وتحولت إلى "مبادرة سياسية من الأمين العام للأمم المتحدة". ويهدف البرنامج إلى دعم الحوار والتعاون بين الثقافات على المستويين الحكومي و المستوى الاجتماعي.