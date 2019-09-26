كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي ينتظر مقترحات للبريكست من بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي، إنه لا يزال ينتظر مقترحات مفيدة من جانب بريطانيا لاستئناف المفاوضات المتوقفة حول شروط مغادرة بريطانيا من الكتلة.

وأضاف ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، اليوم الخميس إنه "لا يزال مستعدًا للعمل على أي اقتراح قانوني وتشغيلي جديد" من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحقيق تقدم كاف في الأسابيع القليلة الماضية.

وتابع بارنييه "ما زلنا ننتظر". كان لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل صفقة مع المملكة المتحدة بشأن شروط المغادرة، لكن تم رفضها في البرلمان البريطاني. يريد جونسون الآن إعادة التفاوض بشكل جذري على الاتفاقية أو المغادرة دون اتفاق في 31 أكتوبر.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رد فعل عنيف على استخدامه لغة المواجهة في البرلمان بعد يوم من تعرضه لهزيمة كبري في المحكمة العليا.

وصف جونسون مشروع قانون للمعارضة ينص على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مشروع استسلام"، وتجاهل المخاوف من أن لغته قد تعرض المشرعين للخطر باعتبارها "هراء".

حذر البعض في البرلمان من أن لهجته كانت مؤلمة ويجب أن تكون أكثر حذرًا في ضوء مقتل المشرع جو كوكس عام 2016. وقد أكد وزير مجلس الوزراء نيكي مورجان أنه "علينا جميعًا تذكير أنفسنا بتأثير كل ما نقوله على من يراقبوننا.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. سوف تستأنف الجلسات اليوم الخميس.

و في وقت سابق، أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني. وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.

وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.

قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.

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و صرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.

وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.

كما قالت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.

في حديثه يوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."

وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."

وصفت جينا ميلر، ناشطة شئون الشفافية، حكم المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون علق البرلمان بشكل غير قانوني "بالفوز بالسيادة البرلمانية، وفصل السلطات واستقلال المحاكم البريطانية لدينا".

تقول ميلر، وهي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية ضد الحكومة، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمت بالإجماع أن جونسون نصح الملكة بإغلاق البرلمان "لإسكات نوابنا المنتخبين ديمقراطيًا في واحدة من أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البلاد الحديث. "

كما أوضح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين في مؤتمر حزبه إنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل ليصبح صاحب اقصر فترة خدمة كرئيس للوزراء في بريطانيا.

وكان قد قال الثلاثاء إن تعليق جونسون غير الشرعي للبرلمان يظهر "ازدرائه" للديمقراطية وسيادة القانون.

