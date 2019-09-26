كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تستعد لتأمين حوار الرئيسة التنفيذية مع المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شرطة مكافحة الشغب في تأمين استاد في وسط مدينة هونج كونج قبل جلسة الرئيسة التنفيذية كاري لام التي تهدف إلى تهدئة أشهر من الاحتجاجات من أجل تحقيق ديمقراطية أكبر في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

يعد الحوار المجتمعي اليوم الخميس مع 150 مشاركًا، تم اختيارهم بشكل عشوائي من بين أكثر من 20.000 شخص قاموا بالتسجيل، هو الأول منذ بدء الاحتجاجات الضخمة في يونيو على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه منذ ذلك الحين.

رفض المتظاهرون التوقف حتى يتم تلبية مطالب أخرى بما في ذلك الانتخابات المباشرة لقادة المدينة ومساءلة الشرطة.

حملت شرطة مكافحة الشغب معدات بما في ذلك رذاذ الفلفل وعلب الغاز المسيل للدموع في استاد الملكة إليزابيث. قالت لام على فيسبوك إن الحوار سيحدث التغيير نحو الأفضل في هونغ كونغ.

وفي وقت سابق، اوضحت زعيمة هونج كونج كاري لام، أنها لا تتوقع أن يجد أول حوار لها على مستوى البلدة هذا الأسبوع إجابات على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت لأشهر، ولكنها تأمل أن تكون خطوة إلى الأمام في "الرحلة الطويلة" إلى المصالحة.

وقالت لام، إنها شجعت أن أكثر من 20.000 شخص قد اشتركوا في حوار المجتمع يوم الخميس، سيتم اختيار 150 شخص فقط من بينهم بشكل عشوائي.

تأمل الزعيمة المدعومة من بكين في تخفيف حدة الاحتجاجات العنيفة المتزايدة قبيل احتفالات الصين بالعيد الوطني في الأول من أكتوبر. وقد اندلعت الاضطرابات بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكن ما زال المحتجين يطالبون بمزيد من الديمقراطية.

قالت لام الثلاثاء إنه سيكون من المستحيل التوصل إلى إجماع لكنه سيكون ناجحًا إذا كان الحوار سلميًا وصريحًا.

وفي وقت سابق، حرق المتظاهرون في هونج كونج العلم الصيني وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل يوم السبت في تجدد الاشتباكات بشأن مظالم المتظاهرين المناهضين للحكومة.

واتهمت الشرطة بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل البنزين بعد مسيرة قام بها عدة آلاف من الأشخاص في بلدة توين مون في الشمال الغربي من الأراضي الصينية.

كان الحدث صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالمظاهرات السابقة التي جرت في نهاية كل أسبوع منذ يونيو. بدأت الاحتجاجات بمعارضة قانون التسليم المقترح وتوسعت لتشمل مطالب الديمقراطية الأكبر.

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تعد هذه الأحداث بمثابة إحراج للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبل احتفالات 1 أكتوبر بالذكرى السبعين لتوليها السلطة. أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها ألغت عرضًا للألعاب النارية في ذلك اليوم، مشيرةً إلى الاهتمام بالسلامة العامة.

في توين مون، هتف المتظاهرون "استردوا هونج كونج!" و"ثورة عصرنا!" كان معظمهم سلميين لكن قام بعضهم برفع العلم الصيني خارج مكتب حكومي وأشعلوا النار فيه.

وقال بيان حكومي إن بعض المحتجين "ألقوا قنابل حارقة" لكنه لم يذكر تفاصيل عن الإصابات أو الأضرار المحتملة. وتم نصح الناس في المنطقة بالبقاء في منازلهم وإبقاء نوافذهم مغلقة.

وقال البيان إن المحتجين تسببوا في أضرار غير محددة لمحطة القطارات الخفيفة بتوين مون وألقوا أشياء على القضبان. وأعلن المنظمون أن الحدث، الذي استمر لمدة ساعتين، قد انتهى بعد ساعة واحدة بسبب المشهد الفوضوي في المحطة.

في أماكن أخرى، تم الإبلاغ عن مشاجرات بينما استجاب مؤيدو الحكومة لدعوة عضو مؤيد لبكين في المجلس التشريعي لهونج كونج لتدمير ملصقات الاحتجاج في محطات المترو.

وافقت زعيمة هونج كونج، الرئيسة التنفيذية كاري لام، على سحب مشروع قانون التسليم. لكن يضغط المحتجين لتحقيق مطالب أخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في الشكاوى حول عنف الشرطة خلال المظاهرات السابقة.

ويشكو المحتجون من أن حكومة بكين وحكومة لام تقوضان "درجة عالية من الحكم الذاتي" والحريات المدنية على الطريقة الغربية التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما أعيدت إلى الصين في عام 1997.

بدأت الاحتجاجات تثقل كاهل اقتصاد هونغ كونغ، الذي كان يتباطأ بالفعل بسبب انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية في العالم. قال مطار هونغ كونغ إنه تراجعت حركة المسافرين في أغسطس، وتوقفت الأعمال في الفنادق وكذلك تراجع نشاط تجار التجزئة.

رفضت الشرطة الإذن بمسيرة السبت لكن ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار. أعطت اللجنة يوم الجمعة تصريحًا لحدث مدته ساعتان موضحة إنه يجب أن ينتهي في الساعة 5 مساءً.

شهدت هونغ كونغ مظاهرات عنيفة طوال الصيف، حيث يخشى الكثير من السكان من أن تضعف الحكومة الصينية الحقوق والحريات التي يفترض أن تتمتع بها المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي بموجب إطار "دولة واحدة ونظامان".

