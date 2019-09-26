كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق ضخم يلتهم مصنع مواد كيميائية في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع صباح اليوم الخميس، حريق ضخم في مصنع كيميائي بمدينة روان بشمال غرب فرنسا، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي، بيار أندريه دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

وأضاف أن المدارس ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة"، التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ويكافح رجال الإطفاء حريقا في مصنع للمواد الكيماوية غربي فرنسا، وأغلقت السلطات المدارس في 11 بلدة محيطة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم.

وذكرت وزارة الداخلية على موقع تويتر أنه تم إغلاق المدارس ودور الحضانة في المنطقة، وإبقاء المقيمين في دور رعاية المسنين داخلها.

وأظهرت الصور التي بثتها قناة بي أف أم التلفزيونية كتلة من الدخان الأسود ورشقات من لهيب برتقالي اللون فوق المصنع. دوت صفارات الإنذار مرارا. فيما يجري التحقيق في سبب الحريق.

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وينتج المصنع إضافات لزيوت التشحيم والطلاء، وفقا لموقع لوبريزول. لم تعلق الشركة.

وفي سياق آخر، اندلع حريق هائل في مدينة فرساي الفرنسية، الشهيرة، التي تقع غربي العاصمة باريس.

ونشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير "قصر فرساي"، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

ويظهر فيديو ثاني جانب آخر من الحريق، لكنه لم يتضح بعض طبيعة الحريق أو مزيد من التفاصيل عنه.

ويظهر فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إطفاء، بينما قال ناشر الفيديو إن الحريق ربما اندلع في مخزن سيارات في المنطقة.

