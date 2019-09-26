كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 11 وإجلاء 500 إثر الأمطار الغزيرة في ولاية ماهاراشترا بالهند (فيديو / صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 500 شخص إلى بر الأمان بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ماهاراشترا الهندية يوم أمس الأربعاء، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وإذ يعرب عن قلقه إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح وتشرد الكثير من الناس في عدة مقاطعات بولاية ماهاراشترا، قال رئيس وزراء الولاية، ديفيندرا فاندافيس، اليوم الخميس، إن حكومته تراقب الوضع عن كثب.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه أمر سلطة الدولة لإدارة الكوارث بتقديم كل مساعدة ممكنة للأسر المتضررة.

وقد تم نشر ثلاثة فرق وطنية للاستجابة للكوارث في البداية في مقاطعتي بوني وباراماتي في الولاية للقيام بعمليات الإنقاذ والإغاثة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، مات ما لا يقل عن 11 شخصا نتيجة للأمطار. وقُتل خمسة أشخاص، من بينهم صبي في التاسعة من عمره، بعد انهيار جدار عليهم مساء الأربعاء في منطقة أرنشوار في منطقة بوني.

وقال مسئول حكومي، إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم وفقد ستة آخرون بعد أمطار غزيرة وسيول اجتاحت مدينة بوني بغرب الهند والمناطق المجاورة لها.

وأضاف المسئول ديباك ماهيشيكار، لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، أن أكثر من 28 ألف شخص تم إجلاؤهم من مناطق منخفضة وأن الإدارة المحلية فى حالة تأهب لهطول المزيد من المطر.

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وقال مسئول من هيئة الأرصاد إن بوني، التى تبعد نحو 200 كيلومتر شرقى مومباى المركز المالي للهند، تعرضت لأمطار بنسبة تزيد 113 % عن المتوسط منذ بداية الأمطار الموسمية فى أوائل يونيو.

وذكر ماهيشيكار، أن من بين الأحد عشر قتيلا خمسة لقوا حتفهم فى بونى بسبب انهيار جدار.

وقال مسؤولو الإطفاء، إن الامطار الغزيرة والمياه المتصاعدة تسببت في انهيار الجدار. وتم العثور على شخص سادس ميتا بالقرب من مدرسة في منطقة غمرتها المياه، بينما تم العثور على جثة شخص سابع في سيارة غمرت بمياه الفيضان، حسبما ذكرت قناة الأخبار التلفزيونية NDTV.

وحتى الآن، تم نقل أكثر من 500 شخص من العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات إلى بر الأمان بعد هطول الأمطار الغزيرة، على حد قول ضابط إطفاء للقناة الإخبارية.

وانتقد مستخدمو الإنترنت، حكومة الولاية، وإدارة الأرصاد الجوية، وغيرها من الجهات المعنية لفشلها في التنبؤ بالتغير في الطقس في الوقت المناسب.

على الرغم من عدم هطول أمطار صباح اليوم الخميس، إلا أن العديد من المنازل والمجتمعات السكنية في المناطق المنخفضة من مدينة بونه لا تزال مغمورة بالمياه.

وتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والكليات، في منطقة بوني كإجراء احترازي، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI.

وقال كيشور رام، بوني ديستريكت كوليكتور، إنه تم إعلان عطلة لجميع المدارس والكليات بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة.