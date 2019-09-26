كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين متهمين خصوصاً بـ"التعذيب"، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

ويتطلب هذا القرار الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الـ28 أيضاً موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي. وبات بذلك 25 عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لحظر على الحصول على تأشيرات وتجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن السفراء موافقتهم على هذه العقوبات التي تستهدف مسؤولين في الأمن والاستخبارات الفنزويلية لاتهامهم بـ"التعذيب" و"انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان"، كما أوضحت الثلاثاء مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وفي 2017 باتت فنزويلا أول بلد في أميركا الجنوبية يخضع لعقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الحظر على الأسلحة، فرض الأوروبيون في عام 2018 عقوبات على 18 موظفاً فنزويلياً.

وفي يوليو (تموز)، طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي بفرض "عقوبات" على مسؤولين مفترضين عن أعمال تعذيب ارتكبت أثناء السجن بحق العسكري الفنزويلي رافاييل أكوستا الذي توفي في المستشفى.

Advertisements

ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية أن على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله في واشنطن.

وخلال زيارة لبروكسل مطلع الشهر، حض الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل فنزويلا إليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزوليين، وانتقد استراتيجية الاتحاد في هذا الصدد.

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات دولية جديدة ضد فنزويلا، حيث صوتت دول أمريكا اللاتينية لملاحقة قادة النظام وربما تسليمهم، وفق ما جاء بمحطة "keyt" التلفزيونية.

وحسب المحطة التلفزيونية، قال مسؤول وزارة الخارجية، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تريد كسب مزيد من الدول في صفها، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المحاصر وإبقاء فنزويلا في دائرة الضوء بينما يجتمع العالم للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول: "نريد أن نتأكد من أن مسألة الانتقال في فنزويلا تظل على رأس جدول الأعمال الدولي".

وأوضح: "كانت هناك لحظات ... في الأشهر الستة الماضية، حيث قال الناس: أوه، (الإدارة) لا تهتم بفنزويلا. هذا خطأ، هذا خطأ دائمًا. على العكس من ذلك، سوف يأتي هذا الأسبوع كثيرًا".

وقال المسؤول الذي تحدث في الخلفية: "نطلب أيضًا من الاتحاد الأوروبي فرض نوع العقوبات التي فرضناها، والبرازيل، وكندا".

