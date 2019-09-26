كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يدعي أن "ترامب" تعهد بمساعدة كييف في عودة القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد بمساعدة كييف في "عودة" القرم. وفقًا للسياسي الأوكراني، أخبر "ترامب"، أيضًا، عن جمال شبه الجزيرة.

وحسبما نقلت وكالة أنباء أوكرانيا UNIAN، قال "زيلينسكي": "أعتقد، وقد سمعت هذا، أنه يوافق على أن هذه هي أرضنا وسوف نعيدها. وقال ترامب: نعم، أنتم بحاجة للعمل، وسنساعدكم".

وتسببت المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، مؤخرًا، في فضيحة في واشنطن، حيث بدأ السياسيون الديمقراطيون تحقيقًا رسميًا في قضية "ترامب".

ولم يعلق البيت الأبيض على البيان.

تأتي هذه الأخبار، وسط الاضطرابات السياسية المستمرة التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن أحد عملاء الاستخبارات، أنه خلال مكالمة هاتفية في يوليو، حث "ترامب"، "زيلينسكي"، على التعاون في التحقيق في تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة غاز محلية.

جدير بالذكر، أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قال يوم الأربعاء، إنه يدعم إجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجاءت تصريحات ترامب، في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض.

وقال "ترامب": "جو بايدن مارس تهديدا سياسيا كبيرا على الرئيس الأوكراني، لإغلاق التحقيقات في تلك القضية"

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وطالب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه".

وأردف "جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الرئيس الأوكراني نفى تعرضه لأي ضغط مني".

واستمر قائلا "الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ونحن في موقع ممتاز".

في العام 2016، اعترف "بايدن" علنًا بتهديده للسلطات الأوكرانية بسحب مليار دولار من ضمانات القروض الأمريكية إذا لم تطلق كييف المدعي العام المكلف بالقضية ضد ابنه.

وتم نشر نص المكالمة بعد أن أطلق الديمقراطيون تحقيقًا رسميًا في المساءلة بشأن مزاعم بأن "ترامب" ضغط على "زيلينسكي" لإعادة فتح التحقيق من أجل تعزيز عرضه لإعادة انتخابه عام 2020.

ووفقًا للمشرعين الجمهوريين، تثبت الوثيقة، أن "ترامب" لم يخرق أي قوانين. كما أكد "زيلينسكي" أنه لم يتم "الضغط عليه" من قبل "ترامب"، في حين وصف الرئيس الأمريكي الفضيحة بأنها "مطاردة ساحرة".

أجرت شبه جزيرة القرم استفتاء عام 2014 بعد اشتباكات في العاصمة الأوكرانية نتج عنها انقلاب عنيف.

وصوت سكان شبه الجزيرة على مغادرة أوكرانيا ثم انضموا لاحقًا إلى روسيا. في وقت لاحق من ذلك الربيع، أعلن دونيتسك ولوغانسك استقلالهما ورفضا إطاعة الحكومة المؤقتة غير القانونية في كييف.