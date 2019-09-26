مدرب السودان يحرج “فيفا”.. منحت صوتي لصلاح وتم تغييره لميسي _صورة

أكد الكرواتي، زدرافكو لوجاروشيتش، مدرب المنتخب السوداني، أنه تم تغيير تصويته في جائزة “الأفضل” التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين الماضي.

وأشار المدرب الكرواتي، أن اختياره الأول، في الجائزة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ذهب للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني ثانيا، ثم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان ثالثا.

وأوضح لوجاروشيتش، أنه فوجئ بتحويل اختياراته إلى ميسي لاعب برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه أخذ صورة لورقة التصويت، التي وقع عليها مع الأدين العام للاتحاد السوداني، مباشرة بعد تصويته على الثلاثي الذي اختاره، مضيفا أنه لا يعلم ماذا حدث بعد ذلك.

جدير بالذكر، أن ميسي توج بالجائزة، متفوقا على الهولندي فان ديك لاعب ليفربول، ومهاجم يوفتتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بينما جاء محمد صلاح في المركز الرابع.