ابن هاري وميغان يخطف الأنظار في جنوب إفريقيا – فيديو

خطف الأمير الصغير “أرتشي” الأضواء، في أول رحلة رسمية له رفقة والديه الأمير البريطاني “هاري”، وزوجته “ميغان ماركل”، وظهر، أمس الأربعاء، لأول مرة منذ ولادته يتفاعل بعفوية في أجواء مرحة، في زيارة لأشهر قص في جنوب إفريقيا.

ونشر حساب دوق ودوقة سايكس، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيديو، ظهر فيه أرتشي، الذي يبلغ من العمر 4 أسهر، وهو بين ذراعي والدته وإلى جانبهما والده.

وزارت الأسرة الملكية البريطانية، القس “توتو”، الذي بدوره لاعب الأمير الصغير “أرتشي”، وتقاعل معه في جو طريف.

ويقوم “هاري”، و”ميغان” بزيارة إلى جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يسافر لوحده إلى بوتسوانا ثم ملاوي، وأنجولا للقيام بأعمال توعية بيئية، قبل أن يعود إلى زوجته، وطفل في جنوب إفريقيا.