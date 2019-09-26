بني ملال.. معاناة تلاميذ من من بعد المدرسة..والآباء: أبناؤنا يمشون 5 ساعات من أجل أن يتعلموا – فيديو

يعيش تلاميذ منطقة “مودج”، و”بويمورا”، ضواحي بني ملال، معاناة يومية، بسبب انعدام وسائل النقل، التي تقلهم إلى مدارسهم في المدينة، والتي تبعد أزيد من 15 كلم من منازلهم.

وعبر مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ لـ”اليوم24” عن معاناة أبنائهم في ظل غياب “الطرونسبور”، على الرغم من بعد المسافة، التي تبعد المنطقة عن أقرب مؤسسة تعليمية موجودة في بني ملال.

وأشار المتحدثون إلى أن تلاميذ المنطقة يقطعون حوالي 5 ساعات على أقدامهم، للوصول إلى ثانوية “موحا وحمو” التأهيلية، ما يدفع بعضهم إلى التخلي عن الدراسة .

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وطالب الآباء المسؤولين بتوفير وسائل النقل المدرسي لنقل التلاميذ، خصوصا أن المنطقة جبلية، وتعاني تهميشا.