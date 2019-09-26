مغربي يؤسس معرضا لصور الحمير: هذا الحيوان أدخل العملة الصعبة إلى البلاد أكثر من السينما.. وأهديه لجدتي – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر عبد الرحيم بنعتابو، مؤسس “متحف صور الحمار”، في طنجة، أن الحمار من رموز المغرب، وتتجلى أهميته في المدن العتيقة، والقرى.

وكشف بنعتابو لـ”اليوم24″ أن الحمار منذ القدم كان وسيلة لمساعدة الناس من أجل جلب الماء، وحمل الأثقال، مشيرا إلى أن الطريقة الأمثل لرد الاعتبار إلى هذا الحيوان، حسب تقديره، هي إنشاء متحف لصوره، لكونه ساهم في بناء المغرب الحالي.

Advertisements

وأضاف بنعتابو أن فكرة المتحف جاءت لسببين، الأول كإهداء لجدته، التي تجاوز عمرها مائة عام قبل أن تتوفى، وعاشت حياتها مع حمار، و4 دجاجات في البادية، والثاني يتعلق بكون المغرب كان على مدى 30 سنة الماضية أكبر مصدر للحمير في العالم، حيث إن هذا الحيوان استطاع إدخال العملة الصعبة إلى المغرب أكثر مما أدخله مجال السينما، والثقافة.

واعتبر مؤسس متحف “صور الحمار”، أن هذا الحيوان يتعرض للعنصرية من طرف الإنسان نظرا إلى استعماله في التنقيص من قيمة الفرد، واحتقاره داخل مجتمعه.