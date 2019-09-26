ابتسام تسكت في تجربة سينمائية على “mbc”..تفاصيل الفيلم وأبطاله – صورة

كشفت الفنانة المغربية، ابتسام تسكت، أنها ستطل على جمهورها في فيلم سينمائي، تعرضه “قناة إم بي سي 5″، يحمل عنوان “30 مليون”.

ولم تكشف ابتسام تسكت، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ساعة سعيدة” على “قناة إم بي سي 5″، أمس الثلاثاء، تفاصيل الفيلم سوى عنوانه، وأنه سيعرض على القناة الجديدة.

وعلم “اليوم 24” أن ابتسام تسكت تؤدي دور البطولة إلى جانب زميلتها كريمة غيث، بمشاركة عدد من الكوميديين المغاربة.

ويشارك في العمل كل من يسار المغاري، والثنائي إدريس، ومهدي، اللذين شاركا إلى جانب تسكت في بطولة سلسلة “إدريس، وسحتوت” الكوميدية في رمضان قبل الماضي، إضافة إلى رفيق بوبكر، وفاتي جمالي.

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ويشرف على إخراج الفيلم المخرج، ربيع ساجيد، الذي يحاول إنجاح تجربته مع وجوه فنية لها تجربة في الأعمال التلفزية، وتخوض التجربة السينمائية لأول مرة، إلى جانب بعض الممثلين، ذوي تجارب سابقة في الفن السابع .

وانضمت تسكت، إلى قائمة الفنانين المغاربة، الذين يطلون على جمهورهم من خلال قناة “إم بي سي”، منهم باطمة، التي تخوض أولى تجاربها في التمثيل في مسلسل مغربي.