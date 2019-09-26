لوحة في مطبخ يطهي الثوم والبصل تقدّر ب 6 ملايين يورو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدر خبراء لوحة كانت مفقودة منذ عقود لوحة لفنان إيطالي رسمها في القرن الثالث عشر وعثر عليها في مطبخ سيدة عجوز فرنسية بما يصل إلى 6 ملايين يورو وستباع في مزاد للرسومات الشهر المقبل.

وترجع لوحة "كرايست موكد"، التي رسمها الفنان تشيمابوي إلى أوائل عصر النهضة، وقدرها إيريك توركا المتخصص في الفنانين القدامي في باريس بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو، أي ما يعادل 6.6 ملايين دولار، وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر تشرين الأول.

ولسنوات علقت اللوحة بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية. وتبين أن اللوحة لتشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.

وقال توركا لرويترز "هذا عمل مهم في تاريخ الفن، شيمابوي انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور وقدم الإنسانية في 1280 وكان هذا جديدا تماما، لقد كان ثوريا".