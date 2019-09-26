شفاعمرو: مسيرة جماهيرية نحو المنازل المهدومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سار عدد من أهالي شفاعمرو والمنطقة صباح اليوم، الخميس، بعد تجمهرهم أمام مبنى بلدية شفاعمرو، في مسيرة جماهيرية ضد سياسة هدم المنازل في المدينة والتي سبق أن أعلن بأنها ألغيت، أمس، على ضوء الأحداث التي وقعت في المدينة من اعتقالات لعدد من الشباب المحتجين أمام بلدية شفاعمرو، غير أن الأهالي أصروا على تنظيم المسيرة باتجاه المنازل المهدومة.
وقال أحد سكان شفاعمرو، إبراهيم نعوم، الذي تواجد ضمن عشرات الشفاعمريين أمام البلدية، اليوم، لـ"عرب 48" إنه "تم إقرار عدة قرارات، أمس، على ضوء هدم المنازل في شفاعمرو، وبضمنها تنظيم مسيرة تصل للبيوت المهدمة إلا أن القضية أكبر من موضوع المظاهرة، وهي سياسة الإجرام لهدم البيوت ليس فقط في شفاعمرو بل في بلداتنا العربية".
وأضاف أن "المواطن العربي لا يحصل على ترخيص بناء في أرضه والسلطات المحلية لا تحصل على توسيع للخارطة الهيكلية".
وأكد نعوم على "أهمية العمل بشكل وحدوي بين أبناء شفاعمرو، ذلك أن السلطة الحاكمة تريد لنا أن نفترق ومعنية بتفرقة صفوفنا، وبدلا من توحيد القوى لمواجهة سياسة الهدم، نسعى لمحاربة بعضنا".
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