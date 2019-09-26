بالفيديو: تمديد ساعات فتح المطار بعد إغلاق دام أكثر من خمسة عشر عاماً

تمديد ساعات فتح مطار بغداد الدولي من الثالثة ظهرا ولغاية السادسة صباحا، هذا ما اعلنه مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا انجاز تسعين بالمئة من عملية فتح المطار بالكامل امام المسافرين.

الجهود الحكومية اثمرت عن افتتاح شارع جديد محاذيا لطريق المطار، والذي يبلغ طوله اكثر من الف متر وبعرض ستة امتار.



بعد اغلاق دام لاكثر من خمسة عشر عاماً، سيسهم افتتاح طريق المطار في تسهيل حركة سير المواطنين، فضلا عن تمكين المسافرين من الوصول الى صالة المغادرة.

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