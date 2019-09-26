تعاني من ضغط الدم؟... الحل بالحليب

توصل عدد من الأطباء المختصين بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى تحديد عدد من الأطعمة التي تدخل في النظام الغذائي وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.
كما نصح الأطباء باتباع نظام غذائي يعتمد على المزيد من الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة للممارسة الرياضة والتقليل من تناول الملح.
الكالسيوم
أيضا أضاف الأطباء بأن كل شخص يعاني من ارتفاع في الضغط يجب أن يتناول يوميا ما بين 1000 إلى 1300 ملليغرام من الكالسيوم، إضافة للتقليل من تناول الملح، وأضاف الأطباء بأنه يجب تضمين النظام الغذائي الحليب ومشتقاته باستثناء لبن الزبادي.
كما يجب تضمين النظام الغذائي المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية كبذور الكتان التي يمكن إضافتها في ملعقتين إلى اللبن أو الجبن، بحسب موقع "ميديكال اكسبريس".
يذكر أن الأطباء كانوا في وقت سابق قد تحدثوا عن أن هناك منتجات تبطئ عملية الشيخوخة، شملت القائمة الشاي الأخضر والجبن والطماطم.
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