تجدد التظاهرات امام مكتب عبد المهدي في بغداد وسط انتشار امني

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن العشرات من اصحاب الشهادات العليا جددوا، صباح اليوم، تنظيم تظاهرة امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وأوضح أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بتعامل القوات الامنية مع المتظاهرين امس، فضلا عن مطالبتهم بتوفير فرص عمل لائقة، مبينا أن التظاهرة شهدت انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب.



ونظم العشرات من حملة الشهادات العليا صباح امس الأربعاء، تظاهرة أمام مكتب عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه، وسط تنديد شعبي ورسمي برد فعل تلك القوات.