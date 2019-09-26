اعتقال تسعة اشخاص بينهم ثلاثة بتهمة الابتزاز الالكتروني في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال تسعة اشخاص في مناطق متفقرة من العاصمة بينهم ثلاثة بتهمة الابتزاز الالكتروني. وقالت القيادة في بيانم تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبمختلف مسمياتها وصنوفها عيون ساهرة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين او العبث بممتلكاتهم، حيث تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني في مناطق الغزالية ومدينة الصدر".



وأضافت القيادة، كما تمكنت القوات وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد من اعتقال متهمين اثنين بجرائم الاحتيال والتزوير في مناطق الشاكرية وحي الجوادين، فيما تم اعتقال اربعة متهمين بالإرهاب في مناطق الاعظمية وحي الغدير والزيدان"، مؤكدا أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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