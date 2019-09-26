سائرون تصدر بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا

اصدرت كتلة سائرون النيابية، الخميس، بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا، فيما طالبت الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل.

وقال المتحدث باسم الكتلة حمد الله الركابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا نرفض بشكل تام ما قامت به الاجهزة الامنية من إجراءات قاسية في تفريق تظاهرات الخريجين واصحاب الشهادات العُليا المطالبين بحقوقهم المشروعة سيما ان حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا".

وطالب الركابي "الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل ومحاسبة الذين اصدروا الاوامر والذين نفذوها بهذه الطريقة المؤلمة والتي اثارت مشاعر جميع العراقيين"، داعيا الى "عدم السماح باي اجراء يترك اثارا جسدية ونفسية في صفوف المتظاهرين".

Advertisements

وتابعت انه "كان الاولى بالجهات التنفيذية الاستماع لهم او ارسال من ينوب عنهم لمعرفة مطالبهم والتعامل معهم بروح ابوية وانسانية"، لافتا الى ان "هؤلاء ابناءنا ورجال مستقبلنا ويسلكون الطرق الدستورية للمطالبة بحقوقهم ليعكسوا وجها حضاريا مشرقا في كيفية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة".

وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح اليوم الأربعاء، تظاهرة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه.