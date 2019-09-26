سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها من منزل ضمن منطقة الكمالية ولاذو بالفرار".

وأضاف المصدر الذيس فضل عدم ذكر اسمه، أن "المسلحين قاموا باحتجاز افراد العائلة في احدى الغرف"، لافتا الى أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".