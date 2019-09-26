التربية: نحتاج لاكثر من 12 الف مدرسة وتوحيد الاقساط بالمدارس الاهلية صعب

اكدت وزارة التربية، الخميس، انها تحتاج الى اكثر من 12 الف مدرسة لغاية 2022، فيما اشارت الى ان توحيد الاقساط في المدارس الاهلية صعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد في حديث لـ الخليج 365 ان "المدارس الاهلية هي سند للمدارس الحكومية وترفع من كاهل وزارة التربية"، مبينا ان "هذه المدارس تعمل ضمن ضوابط خاصة موجودة في المديرية العامة للتعليم الاهلي والمسائي".

واضاف محمد ان "العراق يحتاج الى 12 الف مدرسة حتى عام 2022"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا الى بناء 3 الاف مدرسة لتغطية النقص في المدارس وان التربية تعمل على ذلك".

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وتابع محمد ان "توحيد الاجور في المدارس الاهلية تعتبر صعبة باعتبار ان بنايات هذه المدارس مؤجرة وباسعار متفاوتة من منطقة لاخرى"، معربا عن امله ان "تكون الاجور في هذه المدارس بالمستوى الحقيقي والملائم لمتوسط دخل الفرد".

يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكل.