جنايات واسط:السجن 21 عاما عن ثلاثة احكام لمدان بالابتزاز الالكتروني

أصدرت محكمة جنايات واسط، الخميس، أحكاما بالسجن 21 عاما بواقع السجن سبع سنوات عن ثلاث قضايا بحق مدان عن جريمة الابتزاز الالكتروني. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة جنايات واسط نظرت بثلاث قضايا لمدان وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات عن كل قضية لقيامه بتهديد ثلاثة مواطنين وابتزازهم باسناد امور مخدشة بالشرف بعد تهكير صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي". واضاف أن"الاحكام بحق المدان تأتي استنادا لاحكام المادة التاسعة 430/1/2 من قانون العقوبات العراقي".



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