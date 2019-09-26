السكرتير التنفيذي لـ"إيجاد": نثمّن جهود قادة السودان في حفظ السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيجاد" محبوب معلم حول الوضع في السودان وجنوب السودان، وقال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن التحول الذي شهده السودان يمكن أن تستفيد منه دول منطقة القرن الأفريقي.

كما أشاد محبوب معلم بدور قادة جنوب السودان في إنهاء الخلافات بين الطرفين، منوها بأنه قام بزيارة إلى جنوب السودان وقابل خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت الذي يسعى إلى معالجة القضايا العالقة بشأن السلام.

و"إيجاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1999، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.